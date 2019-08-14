Шведська кліматична активістка вирушила через Атлантику на яхті без душу і туалету

Шведська тінейджерка Грета Тунберг у середу почала своє трансатлантичне плавання на гоночній яхті з метою продовжити свою кампанію боротьби зі зміною клімату.

Про це повідомляє "Європейська правда" з посиланням на агентство Reuters.

16-річна активістка, яка отримала світову славу після того, як щоп'ятниці пропускала школу заради демонстрацій біля шведського парламенту, вирушила в Нью-Йорк для участі в кліматичному саміті ООН.

Перш ніж відплисти з міста Плімут на заході Англії, вона провела пресконференцію перед натовпом телевізійників і фотографів на 60-футовий яхті Malizia II.

Судно, на якому вона перетне Атлантичний океан, обладнане сонячними батареями та підводними електричними турбінами, щоб гарантувати відсутність вуглецевого сліду.

Умови на борту – спартанські: немає душу та туалету. Плавання триватиме два тижні.

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Тунберг рік не буде ходити до школи, щоб зосередитися на боротьбі з кліматичними змінами та подорожувати Америкою. Вона сказала, що ще не знає, у який спосіб повернеться додому після завершення своєї подорожі.