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Шведская климатическая активистка отправилась через Атлантику на яхте без душа и туалета

Среда, 14 августа 2019, 19:28

Шведская тинейджерк Грета Тунберг в среду начала свое трансатлантическое плавание на гоночной яхте с целью продолжить свою кампанию по борьбе с изменением климата.

Об этом сообщает "Европейская правда" со ссылкой на агентство Reuters.

16-летняя активистка, которая получила мировую славу после того, как по пятницам пропускала школу ради демонстраций у шведского парламента, отправилась в Нью-Йорк для участия в климатическом саммите ООН.

 

Прежде чем отплыть из города Плимут на западе Англии, она провела пресс-конференцию перед толпой телевизионщиков и фотографов на 60-футовый яхте Malizia II.

Судно, на котором она пересечет Атлантический океан, оборудованное солнечными батареями и подводными электрическими турбинами, чтобы гарантировать отсутствие углеродного следа.

Условия на борту - спартанские: нет душа и туалета. Плавание продлится две недели.

Тунберг год не будет ходить в школу, чтобы сосредоточиться на борьбе с климатическими изменениями и путешествовать по Америке. Она сказала, что еще не знает, каким образом вернется домой после завершения своего путешествия.

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