Меню
Укр / Рус
Укр / Рус

Вибір редакції

У США мають надію, що Баканов не піде на порушення стандартів НАТО у реформі СБУ

У Вашингтоні зацікавлені у  модифікації "нормандського формату" і долученні до нього США

У Литві стурбовані планами Латвії відкрити кордон для торгівлі електроенергією з РФ

Радник Трампа звинуватив РФ у крадіжці технології для гіперзвукової зброї






Новопризначений посол Франції в Україні скоро прибуде до Києва

Четвер, 15 серпня 2019, 08:41

Новопризначений посол Франції в Україні Етьєн де Понсен повідомив, що невдовзі збирається прибути до Києва.

Про це він написав у Twitter, повідомляє "Європейська правда".

"Гордий та щасливий моїм призначенням на посаду посла Франції в Україні. Від'їзд  до  Києва наближається" - написав він українською, французькою та англійською мовами.

Етьєн де Понсен призначений послом Франції в Україні указом президента Еммануеля Макрона від 24 липня.

До цього часу він кілька років працював інспектором МЗС Франції, а перед цим працював в Європейській службі зовнішніх дій, а також був послом Франції у Кенії та Болгарії.

Колишній посол Франції в Україні Ізабель Дюмон, призначена на цю посаду майже 4 роки тому, 27 липня у своєму Twitter попрощалася з українцями.

Якщо ви помітили помилку, виділіть необхідний текст і натисніть Ctrl + Enter, щоб повідомити про це редакцію.
Франція
powered by lun.ua