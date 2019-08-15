Новопризначений посол Франції в Україні скоро прибуде до Києва

Новопризначений посол Франції в Україні Етьєн де Понсен повідомив, що невдовзі збирається прибути до Києва.

Про це він написав у Twitter, повідомляє "Європейська правда".

"Гордий та щасливий моїм призначенням на посаду посла Франції в Україні. Від'їзд до Києва наближається" - написав він українською, французькою та англійською мовами.

Гордий та щасливий моїм призначенням на посаду Посла Франції 🇫🇷 в Україні 🇺🇦. Від'їзд до Києва наближається. @MFA_Ukraine #ukraine — Etienne de Poncins (@EdePoncins) August 14, 2019

Етьєн де Понсен призначений послом Франції в Україні указом президента Еммануеля Макрона від 24 липня.

До цього часу він кілька років працював інспектором МЗС Франції, а перед цим працював в Європейській службі зовнішніх дій, а також був послом Франції у Кенії та Болгарії.

Колишній посол Франції в Україні Ізабель Дюмон, призначена на цю посаду майже 4 роки тому, 27 липня у своєму Twitter попрощалася з українцями.