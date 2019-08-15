Премьер Британии обвинил депутатов и ЕС в сотрудничестве с целью заблокировать Brexit

Премьер Британии Борис Джонсон обвинил парламентариев и ЕС в сотрудничестве с целью заблокировать выход страны из Евросоюза.

Об этом он заявил, отвечая на вопросы граждан в Facebook, сообщает "Европейская правда" со ссылкой на Sky News.

"Существует ужасный вид сотрудничества, которое происходит между людьми, которые думают, что могут заблокировать Brexit в парламенте, и нашими европейскими друзьями", - сказал Джонсон.

"Наши европейские друзья не выражают никакого стремления к компромиссу, они вообще непреклонны в том, что касается соглашения о выходе", - добавил он.

По его словам, ЕС не хочет менять ни одной буквы и запятой в соглашении, которое парламент отклонял, только потому, что надеется, что депутаты все еще могут заблокировать Brexit.

"Таково ужасное положение вещей, и чем дольше это происходит, тем вероятнее, что мы будем вынуждены выйти из ЕС без соглашения", - заявил Джонсон.

"Я этого не хочу, поэтому нам нужен компромисс со стороны наших европейских друзей. И чем больше они думают, что есть шанс заблокировать Brexit в парламенте, тем упорнее они держатся за свою позицию", - добавил он.

Как сообщалось, лидер Лейбористской партии Великобритании Джереми Корбин планирует заблокировать Brexit без соглашения, призывая консервативных депутатов назначить его временным премьер-министром.