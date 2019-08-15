У Венеції оштрафували всесвітньо відомого архітектора за помилки у проєктуванні мосту

Венеціанський суд оштрафував всесвітньо відомого іспанського архітектора Сантьяго Калатраву на 78 тисяч євро за помилки, які здорожили будівництво мосту Конституції над Гранд-каналом.

Про це повідомляє "Європейська правда" з посиланням на BBC.

Спірний міст був сповнений проблем після його відкриття в 2008 році. Вони призвели до того, що суд звинуватив 68-річного Калатраву у "макроскопічній недбалості".

Суд визнав Калатраву відповідальним за перевищення бюджету: вартість мосту склала 11,6 млн євро замість 7 млн ​​євро.

Суд встановив, що неправильного розміру були труби мосту, сходинки зношувалися занадто швидко, а для доступу інвалідних візочків потрібні були зміни конструкції.

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Під час відкриття мосту Калатрава захищався від своїх критиків, кажучи, що проєкт був технічно обгрунтованим.

Архітектор з Валенсії завоював безліч міжнародних нагород. Серед його проєктів – хмарочос Turning Torso в Мальме і транспортний вузол Всесвітнього торгового центру в Нью-Йорку.

Це перший міст, побудований в центральній Венеції за 125 років. Він з'єднує залізничну станцію Санта-Лючія з Пьяццале Рома.