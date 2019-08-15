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В Венеции оштрафовали всемирно известного архитектора за ошибки в проектировании моста

Четверг, 15 августа 2019, 14:33

Венецианский суд оштрафовал всемирно известного испанского архитектора Сантьяго Калатраву на 78 тысяч евро за ошибки, повысившие стоимость строительства моста Конституции над Гранд-каналом.

Об этом сообщает "Европейская правда" со ссылкой на BBC.

С мостом возникали проблемы после его открытия в 2008 году. Они привели к тому, что суд обвинил 68-летнего Калатраву в "макроскопической халатности".

 

Суд признал Калатраву ответственным за превышение бюджета: стоимость моста составила 11,6 млн евро вместо 7 млн ​​евро.

Суд установил, что трубы моста были неправильного размера, ступеньки изнашивались слишком быстро, а для доступа инвалидных колясок нужны были изменения конструкции.

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Во время открытия моста Калатрава защищался от своих критиков, говоря, что проект был технически обоснованным.

Архитектор из Валенсии завоевал множество международных наград. Среди его проектов - небоскреб Turning Torso в Мальме и транспортный узел Всемирного торгового центра в Нью-Йорке.

Это первый мост, построенный в центральной Венеции за 125 лет. Он соединяет железнодорожную станцию ​​Санта-Лючия с Пьяццале Рома.

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