В Венеции оштрафовали всемирно известного архитектора за ошибки в проектировании моста
Венецианский суд оштрафовал всемирно известного испанского архитектора Сантьяго Калатраву на 78 тысяч евро за ошибки, повысившие стоимость строительства моста Конституции над Гранд-каналом.
Об этом сообщает "Европейская правда" со ссылкой на BBC.
С мостом возникали проблемы после его открытия в 2008 году. Они привели к тому, что суд обвинил 68-летнего Калатраву в "макроскопической халатности".
Суд признал Калатраву ответственным за превышение бюджета: стоимость моста составила 11,6 млн евро вместо 7 млн евро.
Суд установил, что трубы моста были неправильного размера, ступеньки изнашивались слишком быстро, а для доступа инвалидных колясок нужны были изменения конструкции.
Во время открытия моста Калатрава защищался от своих критиков, говоря, что проект был технически обоснованным.
Архитектор из Валенсии завоевал множество международных наград. Среди его проектов - небоскреб Turning Torso в Мальме и транспортный узел Всемирного торгового центра в Нью-Йорке.
Это первый мост, построенный в центральной Венеции за 125 лет. Он соединяет железнодорожную станцию Санта-Лючия с Пьяццале Рома.