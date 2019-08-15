На перше засідання нової Ради вирішили запросити делегацію ПАРЄ

На перше засідання нової Верховної ради буде запрошено дев’ять міжпарламентських організацій, зокрема – Парламентську асамблею Ради Європи (ПАРЄ).

Про це йдеться у рішенні депутатської групи з підготовки першого засідання парламенту IX скликання, повідомляє "Європейська правда" з посиланням на агентство "Інтерфакс-Україна".

Депутатська група вирішила направити запрошення 9 міжпарламентським організаціям.

Серед запрошених організацій — ПАРЄ, Європейський парламент, Парламентська асамблея ОБСЄ, Парламентська асамблея Організації Чорноморського економічного співробітництва, Парламентська асамблея НАТО, Парламентська асамблея ГУАМ та інші.

Як відомо, Парламентська асамблея Ради Європи погодилася повернути росіян без жодних санкцій.

Після цього комітет Верховної ради восьмого скликання із закордонних справ рекомендував призупинити участь української делегації в сесії ПАРЄ до ухвалення рішення Венеціанської комісії щодо повноважень делегатів від Держдуми РФ, обраних за участю мешканців Криму.

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На початку липня передвиборча делегація ПАРЄ достроково припинила свою роботу в Україні, оскільки український парламент відкликав своє запрошення для делегації для спостереження за виборами.

У делегації також була запланована зустріч з президентом України Володимиром Зеленським, проте вона так і не відбулася.