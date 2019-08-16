Європейський центробанк закрив один із своїх сайтів після хакерської атаки

Європейський центральний банк закрив один із своїх сайтів в результаті хакерської атаки і зараження зловмисним програмним забезпеченням.

Про це повідомляє "Європейська правда" з посиланням на повідомлення ЄЦБ.

"Несанкціоновані сторони порушили заходи безпеки, що захищають веб-сайт Banks’ Integrated Reporting Dictionary (BIRD), розміщений зовнішнім провайдером. В результаті, можливо, були захоплені контактні дані (але не паролі) 481 передплатників бюлетеня BIRD newsletter. Порушникам вдалося впровадити шкідливе ПЗ на зовнішній сервер. Зовнішній веб-сайт BIRD був закритий на невизначений термін" - повідомили в ЄЦБ.

Зазначається, що внутрішні системи ЄЦБ і чутливі для ринку дані не постраждали.

Представник ЄЦБ додав, що найдавніші знайдені докази атаки датуються груднем 2018 року, а це означає, що вони залишалися непоміченими протягом декількох місяців, перш ніж були виявлені.