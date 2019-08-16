Меню
Укр / Рус
Укр / Рус

Выбор редакции

Трамп подумывает купить у Дании Гренландию - СМИ

Рада решила, какие комитеты будут отвечать за международку и сближение с ЕС

На первое заседание новой Рады решили пригласить делегацию ПАСЕ

Премьера Латвии призвали приостановить импорт яиц из Украины






Европейский центробанк закрыл один из своих сайтов после хакерской атаки

Пятница, 16 августа 2019, 08:30

Европейский центральный банк закрыл один из своих сайтов в результате хакерской атаки и заражения вредоносным программным обеспечением.

Об этом сообщает "Европейская правда" со ссылкой на сообщение ЕЦБ.

"Несанкционированные стороны нарушили меры безопасности, защищающие веб-сайт Banks’ Integrated Reporting Dictionary (BIRD), размещенный внешним провайдером. В результате, возможно, были захвачены контактные данные (но не пароли) 481 подписчиков бюллетеня BIRD newsletter. Нарушителям удалось внедрить вредоносное ПО на внешний сервер. Внешний веб-сайт BIRD был закрыт на неопределенный срок", - сообщили в ЕЦБ.

Отмечается, что внутренние системы ЕЦБ и чувствительные для рынка данные не пострадали.

Представитель ЕЦБ добавил, что давние найденные доказательства атаки датируются декабрем 2018 года, а это значит, что они оставались незамеченными в течение нескольких месяцев, прежде чем были обнаружены.

Если вы заметили ошибку, выделите необходимый текст и нажмите Ctrl+Enter, чтобы сообщить об этом редакции.
кибербезопасность
powered by lun.ua