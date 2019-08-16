Европейский центробанк закрыл один из своих сайтов после хакерской атаки

Европейский центральный банк закрыл один из своих сайтов в результате хакерской атаки и заражения вредоносным программным обеспечением.

Об этом сообщает "Европейская правда" со ссылкой на сообщение ЕЦБ.

"Несанкционированные стороны нарушили меры безопасности, защищающие веб-сайт Banks’ Integrated Reporting Dictionary (BIRD), размещенный внешним провайдером. В результате, возможно, были захвачены контактные данные (но не пароли) 481 подписчиков бюллетеня BIRD newsletter. Нарушителям удалось внедрить вредоносное ПО на внешний сервер. Внешний веб-сайт BIRD был закрыт на неопределенный срок", - сообщили в ЕЦБ.

Отмечается, что внутренние системы ЕЦБ и чувствительные для рынка данные не пострадали.

Представитель ЕЦБ добавил, что давние найденные доказательства атаки датируются декабрем 2018 года, а это значит, что они оставались незамеченными в течение нескольких месяцев, прежде чем были обнаружены.