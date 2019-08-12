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Британія обіцяє застосувати "поправку Магнітського" щодо санкцій після Brexit

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Британія обіцяє застосувати "поправку Магнітського" щодо санкцій після Brexit

Понеділок, 12 серпня 2019, 09:14

Влада Британії обіцяє використовувати так звану "поправку Магнітського" до закону про санкції і боротьбу з відмиванням грошей після виходу з ЄС.

Про це заявив глава МЗС Британії Домінік Рааб у колонці для The Telegraph, опублікованій також на сайті британського зовнішньополітичного відомства.

Він згадав про досвід Канади щодо прийняття "закону Магнітського" для введення візових заборон і заморожування активів тих, хто несе відповідальність за грубі порушення прав людини.

"Як тільки ми покинемо ЄС і відновимо контроль над нашими власними санкційними правилами, цей уряд почне застосовувати "поправку Магнітського" до закону про санкції. Це означає, що порушники прав людини в будь-якій точці світу зіткнуться з наслідками за свої дії, будь-які активи, які вони тримають у Британії, будуть заморожені і їм буде закритий в’їзд до Британії" - заявив Рааб.

"Ми забезпечимо, щоб глобальна Британія не була безпечним притулком для тих, хто наживається на тортурах інших" - наголосив він.

Британський парламент прийняв поправку, аналогічну американському "закону Магнітського", в травні 2018 року. Крім введення обмежувальних заходів за порушення прав людини вона також передбачає розкриття до 2020 року інформації про тих, хто тримає активи під юрисдикцією заморських територій Британії.

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Велика Британія санкції
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