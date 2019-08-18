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У Франції клієнт застрелив офіціанта через повільне обслуговування

Неділя, 18 серпня 2019, 11:09

Під Парижем клієнт застрелив офіціанта через те, що його сендвіч був приготований недостатньо швидко.

Про це пише "Європейська правда" з посиланням на BBC.

Розслідувати убивство почали після інциденту в п'ятницю ввечері в східному передмісті Парижа Нуазі-ле-Гран.

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Підозрюваний втік з місця події та не був спійманий. Бригади швидкої допомоги намагалися врятувати 28-річного офіціанта, якому клієнт поцілив у плече, але він загинув на місці події.

Його колеги повідомили поліції, що клієнт втратив самовладання через тривалість приготування їжі.

Вбивство приголомшило місцевих жителів і власників магазинів. Ресторан відкрився кілька місяців тому, й, за словами місцевих, тут ніколи не було жодних проблем.

Деякі жителі заявили, що в цьому районі стався сплеск злочинності, в результаті чого на вулицях посилилися торгівля наркотиками та пияцтво.

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