Во Франции клиент застрелил официанта из-за медленного обслуживания
Под Парижем клиент застрелил официанта из-за того, что его сэндвич был приготовлен недостаточно быстро.
Об этом пишет "Европейская правда" со ссылкой на BBC.
Расследовать убийство начали после инцидента в пятницу вечером в восточном пригороде Парижа Нуази-ле-Гран.
Подозреваемый скрылся с места происшествия но не был пойман. Бригады скорой помощи пытались спасти 28-летнего официанта, которому клиент попал в плечо, но он погиб на месте происшествия.
Его коллеги сообщили полиции, что клиент вышел из себя из-за длительности приготовления пищи.
Убийство потрясло местных жителей и владельцев магазинов. Ресторан открылся несколько месяцев назад, и, по словам местных, здесь никогда не было никаких проблем.
Некоторые жители заявили, что в этом районе произошел всплеск преступности, в результате чего на улицах усилились торговля наркотиками и пьянство.