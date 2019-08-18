ЗМІ: вихід Британії з ЄС без угоди загрожує дефіцитом харчів і пального

Якщо Британія вийде з ЄС без угоди з Брюсселем, її чекає дефіцит палива, продуктів харчування і медикаментів.

Це випливає із секретних урядових документів, що потрапили в розпорядження видання The Sunday Times, пише "Європейська правда"

У документах, які дають оцінку готовності Лондона до жорсткого Brexit, викладений найбільш імовірний, а не найбільш катастрофічний сценарій, зазначає видання.

У них сказано, що вихід без угоди загрожує кризою роботи портів, жорстким кордоном з Ірландією і зростанням витрат на соціальне забезпечення.

Згідно з документами, 85% вантажівок, які перетинають Ла-Манш, можуть виявитися не готові до проходження митниці у Франції. Збої в портах можуть тривати до трьох місяців, поки не налагодиться транспортний потік.

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Затримки на британських кордонах можуть спричинити затримки у поставках палива та медикаментів, а також харчових продуктів.

Повернення жорсткого кордону в Ірландії може призвести до протестів, перекриття доріг та "рішучих дій" між країнами, прогнозують у британському уряді.

Розробка документів свідчить про твердість намірів прем’єра Джонсона покинути ЄС 31 жовтня за будь-яких умов, з угодою чи без, пише видання.