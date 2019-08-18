СМИ: выход Британии из ЕС без соглашения грозит дефицитом продовольствия и топлива
Если Великобритания выйдет из ЕС без соглашения с Брюсселем, ее ждет дефицит топлива, продуктов питания и медикаментов.
Это следует из секретных правительственных документов, попавших в распоряжение издания The Sunday Times, пишет "Европейская правда"
В документах, которые дают оценку готовности Лондона к жесткому Brexit, изложенный наиболее вероятный, а не наиболее катастрофический сценарий, отмечает издание.
В них сказано, что выход без соглашения грозит кризисом работы портов, жесткой границей с Ирландией и ростом расходов на социальное обеспечение.
Согласно документам, 85% грузовиков, пересекающих Ла-Манш, могут оказаться не готовы к прохождению таможни во Франции. Сбои в портах могут продолжаться до трех месяцев, пока не наладится транспортный поток.
Задержки на британских границах могут вызвать задержки в поставках топлива и медикаментов, а также пищевых продуктов.
Возвращение жесткой границы в Ирландии может привести к протестам, перекрытия дорог и "решительных действий" между странами, прогнозируют в британском правительстве.
Разработка документов свидетельствует о твердости намерений премьера Джонсона покинуть ЕС 31 октября при любых условиях, пишет издание.