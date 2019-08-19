У майбутньому Рига планує відмовитися від тролейбусів та замінити їх більш дружніми до навколишнього середовища видами транспорту.

Про це повідомляє "Європейська правда" з посиланням на Delfi.

Представник муніципального підприємства Rīgas satiksme Байба Барташевича в ефірі телеканалу LNT зазначила, що тролейбусна інфраструктура вимагає витрат на утримання. Тому з появою автобусів з нульовими викидами від тролейбусів відмовляться.

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Сьогодні на 17 маршрутах у Ризі працює 260 тролейбусів. Ще в 2012 році їх було понад 300.

Протягом року ризькі тролейбуси перевозять 40 млн осіб та проїжджають вулицями міста понад 10 млн кілометрів.

Тролейбуси не зникнуть з Риги негайно. У парку Rīgas satiksme є відносно нові тролейбуси, які будуть використовуватися щонайменше з десяток років. Але вже зараз є маршрути, на яких тролейбуси замінюють іншими видами транспорту.

Тролейбуси в Ризі з'явилися в 1947 році.