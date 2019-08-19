У британського міністра ледь не випали документи із "червоної валізки"
Майкл Гоув, британський міністр, відповідальний за планування Brexit без угоди, майже впустив свої офіційні урядові документи на землю, оскільки його валізка несподівано відкрилася, коли чиновник виходив з дому в понеділок.
Про це повідомляє "Європейська правда" з посиланням на Reuters.
Коли Гоув виходив з дому в Лондоні, його так звана червона валізка - червоний шкіряний чемодан, які використовують британські міністри для секретних документів - відкрилася, продемонструвавши стос паперів.
Гоув швидко зупинився і передав портфель помічнику, який відніс його до машини, що очікувала на нього.
Гоув у неділю заявив, що британські урядові документи з попередженням про наслідки Brexit без угоди, які потрапили в ЗМІ, описують найгірший сценарій. Згідно з ними, вихід Британії з ЄС без угоди загрожує дефіцитом харчів і пального.