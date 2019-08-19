Меню
Укр / Рус
Укр / Рус

Вибір редакції

У Празі хочуть перейменувати площу біля посольства РФ

Фінський суд відхилив апеляцію екологів щодо "Північного потоку-2"

Зеленський каже, що домовився з Ізраїлем вирішити проблему в’їзду українців

Глава МЗС Польщі заявив про позитивні сигнали з України у справі ексгумацій






У британського міністра ледь не випали документи із "червоної валізки"

Понеділок, 19 серпня 2019, 14:10

Майкл Гоув, британський міністр, відповідальний за планування Brexit без угоди, майже впустив свої офіційні урядові документи на землю, оскільки його валізка несподівано відкрилася, коли чиновник виходив з дому в понеділок.

Про це повідомляє "Європейська правда" з посиланням на Reuters.

Коли Гоув виходив з дому в Лондоні, його так звана червона валізка - червоний шкіряний чемодан, які використовують британські міністри для секретних документів - відкрилася, продемонструвавши стос паперів.

Читайте також
Brexit без жорсткості: чи вдасться парламенту уникнути найгіршого сценарію

Гоув швидко зупинився і передав портфель помічнику, який відніс його до машини, що очікувала на нього.

Гоув у неділю заявив, що британські урядові документи з попередженням про наслідки Brexit без угоди, які потрапили в ЗМІ, описують найгірший сценарій. Згідно з ними, вихід Британії з ЄС без угоди загрожує дефіцитом харчів і пального.

 
 
 

Якщо ви помітили помилку, виділіть необхідний текст і натисніть Ctrl + Enter, щоб повідомити про це редакцію.
Велика Британія Brexit інциденти
powered by lun.ua