У британского министра чуть не выпали документы из "красного чемоданчика"
Майкл Гоув, британский министр, ответственный за планирование Brexit без соглашения, почти уронил свои официальные правительственные документы на землю, поскольку его чемоданчик неожиданно открылся, когда чиновник выходил из дома в понедельник.
Об этом сообщает "Европейская правда" со ссылкой на Reuters.
Когда Гоув выходил из дома в Лондоне, его так называемый красный чемоданчик - красный кожаный чемодан, которые используют британские министры для секретных документов - открылся, продемонстрировав стопку бумаг.
Гоув быстро остановился и передал портфель помощнику, который отнес его в ожидавшую его машину.
Гоув в воскресенье заявил, что британские правительственные документы с предупреждением о последствиях Brexit без соглашения, которые попали в СМИ, описывают наихудший сценарий. Согласно им, выход Британии из ЕС без соглашения грозит дефицитом продовольствия и горючего.