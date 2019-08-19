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У британского министра чуть не выпали документы из "красного чемоданчика"

Понедельник, 19 августа 2019, 14:10

Майкл Гоув, британский министр, ответственный за планирование Brexit без соглашения, почти уронил свои официальные правительственные документы на землю, поскольку его чемоданчик неожиданно открылся, когда чиновник выходил из дома в понедельник.

Об этом сообщает "Европейская правда" со ссылкой на Reuters.

Когда Гоув выходил из дома в Лондоне, его так называемый красный чемоданчик - красный кожаный чемодан, которые используют британские министры для секретных документов - открылся, продемонстрировав стопку бумаг.

Гоув быстро остановился и передал портфель помощнику, который отнес его в ожидавшую его машину.

Гоув в воскресенье заявил, что британские правительственные документы с предупреждением о последствиях Brexit без соглашения, которые попали в СМИ, описывают наихудший сценарий. Согласно им, выход Британии из ЕС без соглашения грозит дефицитом продовольствия и горючего.

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