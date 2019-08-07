Нині невдалий час для референдуму про об'єднання Ірландії - прем'єр

Нині невдалий час для проведення референдуму щодо об’єднання Ірландії.

Про це заявив прем'єр-міністр Ірландії Лео Варадкар, повідомляє "Європейська правда" з посиланням на Irish Times.

Коментар Варадкара пролунав після того, як голова партії "Шинн Фейн" Мері Лу Макдональд припустив, що Brexit без угоди повинен призвести до референдуму про ірландську єдність.

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"Шинн Фейн" - це ірландська республіканська партія лівого спрямування, що виступає за єдину Ірландію.

Варадкар застеріг від повторення старих помилок, коли людей "примушували до об'єднання Ірландії проти їхньої волі". Водночас він визнавав, що "жорсткий" Brexit дасть поштовх ідеї об'єднаної Ірландії і створить загрозу безпеці країни.

Понад 3600 осіб загинули упродовж трьох десятиліть насильства між ірландськими націоналістами, які прагнуть об'єднаної Ірландії, британськими силами безпеки та пробританськими юніоністами (прихильниками єдності Північної Ірландії з Британією).

Страсноп’ятницька (Белфастська) угода 1998 року, яка поклала край насильству, передбачає проведення референдумів по обидва боки кордону для об'єднання острова, якщо Лондон і Дублін побачать громадську підтримку цього питання.

Британський уряд вважає, що зараз достатнього громадського запиту для проведення референдумів немає.