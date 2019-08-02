Німеччина: закінчення ядерного договору призведе до нової гонки озброєнь

Міністр закордонних справ Німеччини Гайко Маас заявив, що закінчення дії Договору про ліквідацію ракет середньої та малої дальності (ДРСМД) означає, що Європа "втрачає частину своєї безпеки".

Як повідомляє "Європейська правда", про це йдеться у заяві на сайті німецького МЗС.

"Із закінченням договору в Європі втрачається частина безпеки. У розпал "холодної війни" США та Радянський Союз погодилися роззброїти ядерні ракети середньої дальності в Європі. Я переконаний, що сьогодні ми повинні знову досягти успіху і погодитись на правила роззброєння та контролю над озброєнням, щоб запобігти новій гонці ядерного озброєння", - йдеться у заяві.

Він висловив жаль з приводу того, що Росія не зробила необхідний кроків для порятунку договору.

"Навіть таким ядерним державам як Китай, доводиться нести відповідальність за контроль над озброєнням, вони мають більше ваги у світі, ніж під час "холодної війни". Виклики, з якими ми зараз стикаємося, зростають із закінченням договору. Вони більше не обмежуються Європою", - заявив Маас.

Як відомо, Сполучені Штати 2 серпня офіційно виходять з російсько-американського Договору про ліквідацію ракет середньої та малої дальності (ДРСМД), який ознаменував собою завершення "холодної війни".

2 лютого США припинили свої зобов'язання за Договором і почали процес виходу з нього. Незабаром після цього президент Росії Владімір Путін призупинив зобов'язання Росії щодо договору. РФ послідовно заперечувала усі звинувачення США.

Аналітики побоюються, що крах історичної угоди може призвести до нової гонки озброєнь між США, Росією та Китаєм.

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