У понеділок, 23 листопада, тимчасово виконуючого обов’язки повіреного у справах Посольства Росії в Ризі викликали до Міністерства закордонних справ, щоб висловити протест щодо ескалації війни РФ проти України, а також – щодо порушень повітряного простору держав-членів Європейського Союзу та НАТО.

Про це пише "Європейська правда" з посиланням на міністерство закордонних справ Латвії.

Латвія, зокрема, засудила ескалацію масштабних ракетних та дронових атак Росії проти України, зокрема удари по Києву 19 листопада 2026 року, які призвели до загибелі та поранень цивільних, а також пошкодили посольства кількох країн Європейського Союзу та інших держав.

"Протягом останніх місяців іноземні дипломатичні представництва в Україні, зокрема Почесне консульство Латвії у Слов’янську, неодноразово ставали мішенями російських ударів. Латвія наголосила, що, ставлячи під загрозу дипломатичні приміщення та персонал, Росія нехтує принципом міжнародного права щодо недоторканності та захисту дипломатичних представництв", – йдеться у повідомленні латвійського МЗС.

Також Латвія висловила солідарність із Польщею та засудила порушення польського повітряного простору, які вчинила Росія 20 листопада 2026 року. Крім того, у латвійському МЗС висловили голові російського посольства "серйозну стурбованість" щодо спроби вбивства українського репера, організованої російськими розвідувальними службами на території Данії у вересні 2026 року.

Нагадаємо, данська поліція запобігла ймовірному замаху на українського репера Kyivstoner (справжнє ім’я – Альберт Васильєв), який мав виступити в Данії з концертом 25 вересня. Вважається, що вбивство мали виконати на замовлення спецслужб РФ.

Також під час російської атаки вдень 19 листопада один з дронів влучив у будівлю, розташовану позаду посольства Нідерландів. Також внаслідок атаки пошкоджень зазнало посольство Австрії.