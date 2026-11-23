Прем’єр-міністр Естонії Крістен Міхал привітав запропоновану Єврокомісією заборону на видачу віз колишнім учасникам війни проти України.

Про це очільник уряду Естонії написав у себе в Х, повідомляє "Європейська правда".

Міхал назвав запропоновані Єврокомісією заходи "важливою справою".

"Важлива справа, справа, якою ми займалися. Залишайтеся вдома. Чекайте на суд", – наголосив він.

Нагадаємо, 23 листопада Єврокомісія представила 22-ий пакет санкцій проти Росії.

У ньому, зокрема є пропозиція заборони на видачу віз колишнім учасникам війни проти України.

Також стало відомо, що Європейська комісія поряд із новим санкційним пакетом ухвалила правила впровадження заборони на видачу віз теперішнім та колишнім російським військовим.