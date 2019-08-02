Меню
Укр / Рус
Укр / Рус

Вибір редакції

На польському кордоні знову зросли відмови у в'їзді українцям

НАТО: Росія несе виняткову відповідальність за смерть ракетного договору

МЗС Росії офіційно підтвердило смерть ракетного договору з США

У Британії рятують пошкоджену повінню дамбу: залучені вертольоти, триває евакуація






Варшава: рівень води у Віслі впав до рекордних 37 см

П'ятниця, 2 серпня 2019, 14:32

Через вкрай низький рівень води у Віслі в районі Варшави був призупинений рух порому.

Про це повідомляє "Європейська правда" з посиланням на RMF24.

Через те, що рівень води у Віслі впав до 37 см, від п’ятниці рух порому "Плішка" на ділянці міст Понятовського – Національний стадіон припинений.

Повідомляється, що найімовірніше вода у Віслі утримається на рівні 37 см, але річка може пересихати і далі.

 

"В даний момент весь час прогнозують короткочасні зливи, дощі – але на таку кількість опадів, яка могла б покращити стан річок, розраховувати не варто", - стверджують синоптики.

За словами гідрологів, цьогоріч пересихання Вісли встановило черговий сумний рекорд.

Найнижчий рівень води у річці був зафіксований у серпні 2015 року – 45 см.

Якщо ви помітили помилку, виділіть необхідний текст і натисніть Ctrl + Enter, щоб повідомити про це редакцію.
Польща стихійні лиха
powered by lun.ua