Варшава: рівень води у Віслі впав до рекордних 37 см

Через вкрай низький рівень води у Віслі в районі Варшави був призупинений рух порому.

Про це повідомляє "Європейська правда" з посиланням на RMF24.

Через те, що рівень води у Віслі впав до 37 см, від п’ятниці рух порому "Плішка" на ділянці міст Понятовського – Національний стадіон припинений.

Повідомляється, що найімовірніше вода у Віслі утримається на рівні 37 см, але річка може пересихати і далі.

"В даний момент весь час прогнозують короткочасні зливи, дощі – але на таку кількість опадів, яка могла б покращити стан річок, розраховувати не варто", - стверджують синоптики.

За словами гідрологів, цьогоріч пересихання Вісли встановило черговий сумний рекорд.

Найнижчий рівень води у річці був зафіксований у серпні 2015 року – 45 см.