Варшава: рівень води у Віслі впав до рекордних 37 см
П'ятниця, 2 серпня 2019, 14:32
Через вкрай низький рівень води у Віслі в районі Варшави був призупинений рух порому.
Про це повідомляє "Європейська правда" з посиланням на RMF24.
Через те, що рівень води у Віслі впав до 37 см, від п’ятниці рух порому "Плішка" на ділянці міст Понятовського – Національний стадіон припинений.
Повідомляється, що найімовірніше вода у Віслі утримається на рівні 37 см, але річка може пересихати і далі.
"В даний момент весь час прогнозують короткочасні зливи, дощі – але на таку кількість опадів, яка могла б покращити стан річок, розраховувати не варто", - стверджують синоптики.
За словами гідрологів, цьогоріч пересихання Вісли встановило черговий сумний рекорд.
Найнижчий рівень води у річці був зафіксований у серпні 2015 року – 45 см.
Якщо ви помітили помилку, виділіть необхідний текст і натисніть Ctrl + Enter, щоб повідомити про це редакцію.powered by lun.ua