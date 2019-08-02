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Варшава: уровень воды в Висле упал до рекордных 37 см

Пятница, 2 августа 2019, 14:32

Из-за крайне низкого уровня воды в Висле в районе Варшавы было приостановлено движение парома.

Об этом сообщает "Европейская правда" со ссылкой на RMF24.

Так как уровень воды в Висле упал до 37 см, с пятницы движение парома "Плишка" на участке мост  Понятовского - Национальный стадион прекращен.

Сообщается, что скорее всего вода в Висле сохранится на уровне 37 см, но река может пересыхать и дальше.

 

"В данный момент все время прогнозируют кратковременные дожди - но такого количества осадков, которое могло бы улучшить состояние реки, рассчитывать не стоит", - утверждают синоптики.

По словам гидрологов, в этом году пересыхания Вислы установило очередной печальный рекорд.

Самый низкий уровень воды в реке был зафиксирован в августе 2015 года - 45 см.

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