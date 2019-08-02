РФ пов'язала нові антиросійські санкції з виборами в США, рубль стрімко впав

Міністерство закордонних справ РФ вважає, що запровадження другого пакету санкцій США за порушення Москвою міжнародного права в сфері заборони хімічної зброї, пов'язане з виборами президента 2020 року.

Як повідомляє "Європейська правда", про це пише ТАСС.

"Адміністрація Трампа регулярно впроваджує санкції та інші обмежувальні заходи проти Росії. Ми не здивовані цим діям. Я думаю, це частина внутрішньої політики США", - сказав заступник міністра закордонних справ Росії Сергєй Рябков.

Він зазначив, що "те, що залишилося від співпраці Росії і США" розглядається як засіб внутрішньополітичної боротьби. "Я думаю, все, що має стосунок до Росії, має розглядатися в контексті кампанії, що розгортається напередодні виборів. Ми розглядаємо це саме так, з цієї точки зору. І ми непохитні в нашій рішучості слідувати власним шляхом і зрозуміти, що ми повинні зробити для захисту від негативних наслідків санкцій США", - додав Рябков.

Тим часом долар і євро 2 серпня помітно прискорили зростання щодо рубля. Це сталося на тлі появи повідомлень США про нові санкції проти Росії та мита щодо Китаю. Станом на 17:35 за Києвом, рубль впав до рівня 65,27 за долар.

2 серпня ЗМІ повідомили, що президент США Дональд Трамп підписав указ про введення нових санкцій проти Росії у справі отруєння Скрипалів за допомогою хімічної зброї.

Перший пакет американських санкцій через отруєння Скрипаля набрав чинності 27 серпня 2018 року. Обмежувальні заходи запровадили заборону на продаж Росії зброї, а також товарів і технологій подвійного призначення. Другий пакет санкцій, говорив у той же час Держдепартамент, буде "драконівським".

Закон вимагав, що президент повинен запровадити другий раунд санкцій, якщо виявиться неможливим встановити, що відповідна держава припинила використання хімічної зброї. Американські спецслужби не знайшли такого підтвердження.

Державний департамент і міністерство фінансів США підготували пакет санкцій в кінці березня, повідомляло агентство Reuters, але з того часу вони чекають на підписання президентом. Білий дім наразі утримується від коментарів.

Згідно із законом, у другому пакеті передбачені шість варіантів санкцій: зниження рівня дипвідносин, заборона банкам США на видачу кредитів, створення перешкод для міжнародних позик, заборона на експорт товарів і технологій, крім продовольчих і сільськогосподарських, заборона на будь-який імпорт, а також заборона на польоти в США державних авіакомпаній.