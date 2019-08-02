Торгова війна: швейцарський франк досяг найвищого рівня за два роки

Швейцарський франк досяг найвищого рівня щодо євро з 2017 року, коли президент США Дональд Трамп посилив торговельну напругу з Китаєм та підживив попит на валюти "тихої гавані".

Про це повідомляє "Європейська правда" з посиланням на Bloomberg.

Євро 2 серпня коштувало менше важливого порогового показника в 1,10 франка, що, на думку аналітиків Commerzbank, може спонукати Швейцарський національний банк втрутитися й уповільнити зростання курсу.

Інвестори шукають притулку після того, як Трамп пригрозив додатковими торговими митами проти Пекіна, а економічний прогноз для Великої Британії та Європи погіршився.

Нервозність у зв'язку з новою ескалацією торгового конфлікту, глобальним ослабленням зростання та невизначеністю щодо Brexit гарантують, що франк залишиться затребуваним як надійна валюта "тихої гавані", кажуть у Commerzbank.

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Швейцарські політичні діячі також стикаються з викликом через плани Європейського центрального банку щодо монетарного пом'якшення.