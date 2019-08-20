Дружина Макрона викладатиме літературу у неблагополучному передмісті Парижа

Перша леді Франції Бріжит Макрон викладатиме літературу для безробітних у комуні Кліші-су-Буа біля Парижа, яка є відомою високим рівнем злочинності та стала відправною точкою масових безладів 2005 року.

Про це повідомляє "Європейська правда" з посиланням на Politico.

Від вересня Бріжит Макрон викладатиме класичну літературу і культурну спадщину в новому навчальному центрі Institut des vocations pour l’emploi (LIVE), який навчає безробітних, старших 25 років.

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Макрон, яка була вчителем у північному місті Ам'єн, коли зустріла свого майбутнього чоловіка, є членом ради навчального центру LIVE.

За даними Journal du Dimanche, 50 дорослих будуть відібрані для проходження навчального курсу у першої леді безкоштовно та отримають надбавку за це на додаток до своєї допомоги з безробіття.

Ще один аналогічний проєкт планується відкрити в південному місті Валанс в 2020 році.

Кліші-су-Буа — комуна у французькому департаменті Сена-Сен-Дені. У 2005 році там почалися безлади, що переросли в масові заворушення, які згодом поширилися і на інші райони Парижа.