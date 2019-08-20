Жена Макрона будет преподавать литературу в неблагополучном пригороде Парижа

Первая леди Франции Брижит Макрон будет преподавать литературу для безработных в коммуне Клиши-су-Буа под Парижем, которая известна высоким уровнем преступности и стала отправной точкой массовых беспорядков в 2005 году.

Об этом сообщает "Европейская правда" со ссылкой на Politico.

С сентября Брижит Макрон начнет преподавать классическую литературу и культурное наследие в новом учебном центре Institut des vocations pour l'emploi (LIVE), где обучаются безработные старше 25 лет.

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Макрон, которая была учителем в северном городе Амьен, когда встретила своего будущего мужа, является членом совета учебного центра LIVE.

По данным Journal du Dimanche, 50 взрослых будут отобраны для прохождения учебного курса с первой леди бесплатно и получат надбавку за это в дополнение к своей помощи по безработице.

Еще один аналогичный проект планируется открыть в южном городе Валанс в 2020 году.

Клиши-су-Буа - коммуна во французском департаменте Сена-Сен-Дени. В 2005 году там начались протесты, переросшие в массовые беспорядки, которые впоследствии распространились и на другие районы Парижа.