Уряд Британії підтвердив завершення свободи пересування після Brexit

Уряд Британії все ще розробляє свій імміграційний план після Brexit, проте прем’єр Джонсон продовжує наполягати на завершенні свободи пересування у її нинішньому вигляді після 31 жовтня.

Про це повідомляє "Європейська правда" з посиланням на Politico.

На регулярному брифінгу для журналістів у вівторок прессекретар Джонсона сказала, що після Brexit будуть негайно введені жорсткі правила щодо людей, які в’їжджають до Британії, як один з прикладів зміни імміграційної політики Британії після виходу з ЄС.

Попередниця Бориса Джонсона Тереза ​​Мей планувала перехідний період до кінця 2020 року, протягом якого Велика Британія мала продовжувати дотримуватись зобов'язань як країна ЄС відповідно до Угоди про Brexit. Проте угода була відхилена парламентом.

Жорстка позиція нового прем'єр-міністра матиме серйозні наслідки для цілого ряду галузей, що залежать від іноземних працівників, таких як сільськогосподарський сектор і охорона здоров'я. Вона вимагатиме негайних змін в імміграційних перевірках в аеропортах і портах.

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"Свобода пересування в нинішньому вигляді закінчиться 31 жовтня, коли Велика Британія покине ЄС. Наприклад, ми негайно введемо набагато більш жорсткі правила щодо злочинності для людей, яка в'їжджають до Великої Британії. Зараз розробляються подробиці інших змін нової імміграційної системи, які почнуть діяти негайно 31 жовтня, і ми незабаром викладемо подальші плани в цій області", - сказала представниця.

"Прем'єр-міністр явно дав зрозуміти, що хоче ввести базову імміграційну систему в австралійському стилі", - додала вона.

Австралійські візи розподіляються відповідно до критеріїв віку, кваліфікації та рівня володіння англійською мовою.