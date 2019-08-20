Правительство Британии подтвердило завершение свободы передвижения после Brexit

Правительство Британии все еще разрабатывает свой иммиграционный план после Brexit, однако премьер Джонсон продолжает настаивать на завершении свободы передвижения в ее нынешнем виде после 31 октября.

Об этом сообщает "Европейская правда" со ссылкой на Politico.

На регулярном брифинге для журналистов во вторник пресс-секретарь Джонсона сказала, что после Brexit будут немедленно введены жесткие правила в отношении людей, которые въезжают в Британию, как один из примеров изменения иммиграционной политики Великобритании после выхода из ЕС.

Предшественница Бориса Джонсона Тереза ​​Мэй планировала переходный период до конца 2020 года, в течение которого Великобритания должна была продолжать придерживаться обязательств как страна ЕС в соответствии с Соглашением о Brexit. Однако соглашение было отклонено парламентом.

Жесткая позиция нового премьер-министра будет иметь серьезные последствия для целого ряда отраслей, зависящих от иностранных работников, таких как сельскохозяйственный сектор и здравоохранение. Она потребует немедленных изменений в иммиграционных проверках в аэропортах и ​​портах.

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"Свобода передвижения в нынешнем виде закончится 31 октября, когда Великобритания покинет ЕС. Например, мы немедленно введем гораздо более жесткие правила преступности для людей, которые въезжают в Великобританию. Сейчас разрабатываются подробности других изменений новой иммиграционной системы, которые начнут действовать немедленно 31 октября, и мы вскоре выложим дальнейшие планы в этой области", - сказала представительница.

"Премьер-министр явно дал понять, что хочет ввести базовую иммиграционную систему в австралийском стиле", - добавила она.

Австралийские визы распределяются в соответствии с критериями возраста, квалификации и уровня владения английским языком.