Фінського депутата затримали за стрілянину біля ресторану в Гельсінкі
У Фінляндії затримали депутата від партії "Істинні фіни" Тімо Ворнанена – він вистрелив у землю у центрі фінської столиці.
Про це, як пише "Європейська правда", повідомив фінський телерадіомовник Yle з посиланням на інформацію поліції.
Поліція повідомила про затримання, не називаючи імені Ворнанена у своєму пресрелізі. Але інформація збігається з раніше відомими деталями про депутата та стрілянину в центрі Гельсінкі.
За даними поліції, інцидент стався о 4-й годині ранку в п'ятницю. Депутат, який перебував у ресторані Bar Ihku, посварився з колегами. Сварку було залагоджено, але за межами ресторану Ворнанен несподівано дістав малокаліберний пістолет і направив його на людей.
Ворнанен зробив один постріл у землю, змусивши присутніх піти.
За професією Ворнанен – поліцейський. Він також захоплюється полюванням.
Згідно з повідомленням поліцієї, статті Кримінального кодексу, за якими розслідуватиметься інцидент, уточнять під час слідства.
Ворнанена звільнять з-під варти після завершення необхідних слідчих заходів.
Голова "Істинних фінів" Ріікка Пурра написала у соцмережі Twitter (X), що опублікована поліцією інформація про підозру у скоєнні кримінальних злочинів, пов'язаних із депутатом Тімо Ворнаненом, "дуже серйозна".
"Крім кримінальних наслідків, партія та парламентська фракція діятимуть належним чином", – написала Пурра.
Також повідомили, що публічні виступи Пурра на суботу скасовані. Голова "Істинних фінів" мала виступити у Сало та Турку у другій половині дня.
Нагадаємо, у вівторок 2 квітня в школі у передмісті Гельсінкі сталася стрілянина, внаслідок якої одна дитина загинула. Напад скоїв 12-річний хлопець, постраждалі були його однокласниками-однолітками. Слідство з’ясувало, що мотивом вчинку, найімовірніше, стала образа за цькування.
Попереднє розслідування також встановило, що напад був спланованим.