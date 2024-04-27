Фінського депутата затримали за стрілянину біля ресторану в Гельсінкі

У Фінляндії затримали депутата від партії "Істинні фіни" Тімо Ворнанена – він вистрелив у землю у центрі фінської столиці.

Про це, як пише "Європейська правда", повідомив фінський телерадіомовник Yle з посиланням на інформацію поліції.

Поліція повідомила про затримання, не називаючи імені Ворнанена у своєму пресрелізі. Але інформація збігається з раніше відомими деталями про депутата та стрілянину в центрі Гельсінкі.

За даними поліції, інцидент стався о 4-й годині ранку в п'ятницю. Депутат, який перебував у ресторані Bar Ihku, посварився з колегами. Сварку було залагоджено, але за межами ресторану Ворнанен несподівано дістав малокаліберний пістолет і направив його на людей.

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Ворнанен зробив один постріл у землю, змусивши присутніх піти.

За професією Ворнанен – поліцейський. Він також захоплюється полюванням.

Згідно з повідомленням поліцієї, статті Кримінального кодексу, за якими розслідуватиметься інцидент, уточнять під час слідства.

Ворнанена звільнять з-під варти після завершення необхідних слідчих заходів.

Голова "Істинних фінів" Ріікка Пурра написала у соцмережі Twitter (X), що опублікована поліцією інформація про підозру у скоєнні кримінальних злочинів, пов'язаних із депутатом Тімо Ворнаненом, "дуже серйозна".

"Крім кримінальних наслідків, партія та парламентська фракція діятимуть належним чином", – написала Пурра.

Також повідомили, що публічні виступи Пурра на суботу скасовані. Голова "Істинних фінів" мала виступити у Сало та Турку у другій половині дня.

Нагадаємо, у вівторок 2 квітня в школі у передмісті Гельсінкі сталася стрілянина, внаслідок якої одна дитина загинула. Напад скоїв 12-річний хлопець, постраждалі були його однокласниками-однолітками. Слідство з’ясувало, що мотивом вчинку, найімовірніше, стала образа за цькування.

Попереднє розслідування також встановило, що напад був спланованим.