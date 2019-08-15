Рада вирішила, які комітети відповідатимуть за міжнародку та зближення з ЄС

Депутатська група з підготовки першого засідання парламенту IX скликання ухвалила рішення про створення комітетів, відповідальних за міжнародні справи та інтеграцію України до ЄС.

Як пише "Європейська правда", про це повідомила новобрана депутат та спікер партії "Слуга народу" Євгенія Кравчук.

Як зазначила Кравчук у своєму Facebook, підготовча група запропонувала створити у Раді нового скликання загалом 23 комітети.

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Зближенням з ЄС опікуватиметься комітет з питань інтеграції України з Європейським союзом (до цього він мав назву "Комітет з питань європейської інтеграції").

"Міжнародкою" опікуватиметься комітет з питань зовнішньої політики та міжпарламентського співробітництва. Зауважимо, назву комітету розширили, раніше він звався "Комітет у закордонних справах".

Як повідомлялося, на перше засідання нової Ради вирішили запросити делегацію ПАРЄ.

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