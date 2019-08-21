Британські посадовці з вересня не відвідуватимуть більшість зустрічей ЄС

Британські посадовці припинять відвідувати більшість засідань ЄС з вересня, заявив секретар з питань Brexit Стівен Барклі.

Про це повідомляє "Європейська правда" з посиланням на The Guardian.

За словами міністра, уряд Британії відправлятиме офіційних осіб тільки на ті зустрічі ЄС, у яких Велика Британія має "значний національний інтерес", зокрема, на засідання у сфері безпеки. Натомість Британія зосередиться на країнах за межами блоку.

Кількість засідань, які відвідуватимуть британські посадовці, буде скорочено більш ніж наполовину, стверджує міністр.

"Неймовірна кількість часу і зусиль йде на зустрічі ЄС, участь у яких є лише верхівкою айсберга. Наші старанні чиновники світового рівня також проводять багато годин, готуючись до них", - сказав він.

"Відтепер ми будемо відвідувати тільки важливі зустрічі, зменшивши нашу участь більш ніж наполовину і заощаджуючи сотні годин. Це дозволить міністрам та посадовим особам звільнити час для підготовки до нашого виходу 31 жовтня", - додав міністр.

Близько 150 посадових осіб британського Міністерства закордонних справ базуються в Брюсселі, в тому числі в постійному представництві Британії в ЄС, де вони працюють над законами ЄС і зовнішньополітичними рішеннями.

Британський уряд планує, що королівство покине Євросоюз до 31 жовтня цього року.