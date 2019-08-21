Британские чиновники с сентября не будут посещать большинство встреч ЕС

Британские чиновники перестанут посещать большинство заседаний ЕС с сентября, заявил секретарь по вопросам Brexit Стивен Баркли.

Об этом сообщает "Европейская правда" со ссылкой на The Guardian.

По словам министра, правительство Британии будет отправлять официальных лиц только на те встречи ЕС, в которых Великобритания имеет "значительный национальный интерес", в частности, на заседания в сфере безопасности. Вместо этого Великобритания сосредоточится на странах за пределами блока.

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Количество заседаний, которые будут посещать британские чиновники, будет сокращено более чем наполовину, утверждает министр.

"Невероятное количество времени и усилий уходит на встречи ЕС, участие в которых – лишь верхушка айсберга. Наши старательные чиновники мирового уровня проводят много часов, готовясь к ним", - сказал он.

"Отныне мы будем посещать только важные встречи, уменьшив наше участие более чем наполовину и экономя сотни часов. Это позволит министрам и должностным лицам освободить время для подготовки к нашему выходу 31 октября", - добавил министр.

Около 150 должностных лиц британского Министерства иностранных дел базируются в Брюсселе, в том числе в постоянном представительстве Великобритании в ЕС, где они работают над законами ЕС и внешнеполитическими решениями.

Британское правительство планирует, что королевство покинет Европейский Союз до 31 октября этого года.