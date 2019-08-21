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Маас перед візитом до Москви закликав РФ до конструктиву щодо Донбасу

Середа, 21 серпня 2019, 09:40

Перед візитом до Москви міністр закордонних справ Німеччини Гайко Маас закликав Росію зайняти конструктивну позицію в зусиллях зі встановлення миру на сході України.

Як пише "Європейська правда", про це повідомило агентство dpa, яке цитують німецькі ЗМІ, зокрема Handelsblatt.

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"З точки зору припинення вогню, розведення військ і реалізації Мінських угод нарешті з'явилася надія на світло в кінці тунелю", - заявив німецький міністр перед своїм від'їздом до Москви в середу.

"Тепер всі сторони повинні проявити готовність до діалогу та дій, інакше люди будуть продовжувати вмирати в цьому конфлікті", - додав він.

Маас зустрінеться зі своїм російським колегою Сергєєм Лавровим у середу ввечері.

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"Зараз у нас з Росією принципові різні погляди у різних областях. Ми повинні про це говорити, тому що досягнути результатів у важливих міжнародних питаннях можливо тільки за участі Москви. "Це вимагає прямої розмови і відкритої дискусії", - сказав він.

Маас додав, що окрім України планує обговорити з Лавровим ситуацію в Сирії, безпеку у Перській затоці та майбутнє міжнародного контролю над озброєнням.

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Донбас та ОРДЛО Німеччина
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