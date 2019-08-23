У Польщі продовжують шукати трьох зниклих в результаті бурі в Татрах
П'ятниця, 23 серпня 2019, 13:35
Польські рятувальники досі не можуть встановити контакту з трьома людьми, зниклими після раптової бурі у Татрах.
Про це повідомляє "Європейська правда" з посиланням на TVN24.
Ввечері у четвер малопольський воєвода Пьотр Чвік повідомив, що після бурі у місця свого відпочинку не повернулися 16 осіб. Досі вдалося встановити місцезнаходження 13 з них.
Трьох людей продовжують шукати.
Зазначається, що кілька родин не знають про місцезнаходження деяких своїх близьких, однак достеменно невідомо, чи вони вчора відправилися в гори.
Як повідомлялося, понад 150 людей постраждали від ударів блискавок на гірському масиві Гевонт у польських Татрах, четверо людей загинули, з них – двоє дітей.
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