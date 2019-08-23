В Польше продолжают искать трех пропавших в результате бури в Татрах
Пятница, 23 августа 2019, 13:35
Польские спасатели до сих пор не могут установить контакт с тремя людьми, пропавшими после внезапной бури в Татрах.
Об этом сообщает "Европейская правда" со ссылкой на TVN24.
Вечером в четверг малопольский воевода Петр Чвик сообщил, что после бури в места своего отдыха не вернулись 16 человек. До сих пор удалось установить местонахождение 13 из них.
Трех людей продолжают искать.
Отмечается, что несколько семей не знают о местонахождении некоторых своих близких, однако доподлинно неизвестно, отправились ли они вчера в горы.
Как сообщалось, более 150 человек пострадали от ударов молний на горном массиве Гевонт в польских Татрах, четверо человек погибли, из них – двое детей.
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