В Польше продолжают искать трех пропавших в результате бури в Татрах

Польские спасатели до сих пор не могут установить контакт с тремя людьми, пропавшими после внезапной бури в Татрах.

Об этом сообщает "Европейская правда" со ссылкой на TVN24.

Вечером в четверг малопольский воевода Петр Чвик сообщил, что после бури в места своего отдыха не вернулись 16 человек. До сих пор удалось установить местонахождение 13 из них.

Трех людей продолжают искать.

Отмечается, что несколько семей не знают о местонахождении некоторых своих близких, однако доподлинно неизвестно, отправились ли они вчера в горы.

Как сообщалось, более 150 человек пострадали от ударов молний на горном массиве Гевонт в польских Татрах, четверо человек погибли, из них – двое детей.