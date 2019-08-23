Іспанія повідомляє про другу смерть внаслідок поширення спалаху лістерії
Іспанська влада каже, що друга людина загинула внаслідок спалаху лістерії від споживання свинини.
Про це повідомляє "Європейська правда" з посиланням на AP.
Представник влади Андалусії заявив, що у п'ятницю 72-річний чоловік, який мав останню фазу раку підшлункової залози, помер від бактерій.
Лістерія — бактерія, яка зазвичай викликає легку хворобу у здорових людей, але може бути фатальною для осіб з ослабленою імунною системою. Симптомами зараження є жар, болі у м'язах, блювота чи діарея, запаморочення і слабкість.
Першою жертвою на початку цього тижня стала 90-річна жінка. Спалах почався 15 серпня в Андалусії і зачепив 186 людей.
Іспанія оприлюднила міжнародні сповіщення з охорони здоров'я на тлі поширення спалаху.
Вважається, що потерпілі їли м'ясні продукти торгової марки La Mechá. Іспанські ЗМІ називають джерелом поширення бактерії популярний м’ясний рулет.