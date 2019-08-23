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Іспанія повідомляє про другу смерть внаслідок поширення спалаху лістерії

П'ятниця, 23 серпня 2019, 17:24

Іспанська влада каже, що друга людина загинула внаслідок спалаху лістерії від споживання свинини.

Про це повідомляє "Європейська правда" з посиланням на AP.

Представник влади Андалусії заявив, що у п'ятницю 72-річний чоловік, який мав останню фазу раку підшлункової залози, помер від бактерій.

Лістерія — бактерія, яка зазвичай викликає легку хворобу у здорових людей, але може бути фатальною для осіб з ослабленою імунною системою. Симптомами зараження є жар, болі у м'язах, блювота чи діарея, запаморочення і слабкість.

Першою жертвою на початку цього тижня стала 90-річна жінка. Спалах почався 15 серпня в Андалусії і зачепив 186 людей.

Іспанія оприлюднила міжнародні сповіщення з охорони здоров'я на тлі поширення спалаху.

Вважається, що потерпілі їли м'ясні продукти торгової марки La Mechá. Іспанські ЗМІ називають джерелом поширення бактерії популярний м’ясний рулет.

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