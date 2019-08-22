Іспанія опублікувала міжнародне сповіщення через масове отруєння

Іспанія оприлюднила міжнародні сповіщення з охорони здоров'я у світлі поширення спалаху лістерії зі свинини, внаслідок чого постраждало від 150 людей та померла одна людина.

Про це повідомляє "Європейська правда" з посиланням на AP.

Міністр охорони здоров'я Марія Луїза Карседо заявила, що в четвер надіслала повідомлення до Європейського союзу та Всесвітньої організації охорони здоров'я, адже виникла можливість, постраждають туристи.

Спалах розпочався 15 серпня в південному регіоні Андалусії, про першу жертву, 90-річну жінку, стало відомо у понеділок.

Вважається, що потерпілі їли м'ясні продукти торгової марки La Mechá. Іспанські ЗМІ називають джерелом поширення бактерії популярний м’ясний рулет.

Завод, який закрила влада, визнав, що понад 2000 упаковок м'ясних продуктів були заражені лістерією.

Лістерія — бактерія, яка зазвичай викликає легку хворобу у здорових людей, але може бути фатальною для осіб з ослабленою імунною системою.

Симптомами зараження лістерією є жар, болі в м'язах, блювота чи діарея, запаморочення і слабкість.