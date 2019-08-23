Испания сообщает о второй смерти в результате вспышки листерии

Испанские власти говорят, что второй человек погиб в результате вспышки листерии от свинины.

Об этом сообщает "Европейская правда" со ссылкой на AP.

Представитель властей Андалусии заявил, что в пятницу 72-летний мужчина, у которого была последняя фаза рака поджелудочной железы, умер от заражения листерией.

Листерия - бактерия, которая обычно вызывает легкую болезнь у здоровых людей, но может быть фатальной для лиц с ослабленной иммунной системой. Симптомами заражения являются жар, боли в мышцах, рвота или диарея, головокружение и слабость.

Первой жертвой в начале этой недели стала 90-летняя женщина. Вспышка заболевания началась 15 августа в Андалусии и затронула 186 человек.

Испания обнародовала международные оповещения по охране здоровья на фоне распространения листерии.

Считается, что пострадавшие ели мясные продукты торговой марки La Mechá. Испанские СМИ называют источником распространения бактерии популярный мясной рулет.