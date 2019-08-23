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Трюдо обговорив Україну з держсекретарем США

П'ятниця, 23 серпня 2019, 18:20

Прем’єр-міністр Канади Джастін Трюдо та державний секретар США Майк Помпео під час зустрічі 22 серпня обговорили питання України.

Про повідомляє "Європейська правда" з посиланням на пресслужбу прем'єра Канади.

"Прем'єр-міністр та державний секретар поділилися думками щодо низки актуальних глобальних питань, зокрема про Венесуелу, Іран, Україну, а також Джамму та Кашмір", - йдеться у повідомленні.

Вони також обговорили співпрацю між Канадою та США в Арктиці, при цьому прем'єр-міністр підтвердив багаторічну позицію Канади щодо суверенітету Канади над Північно-Західним проходом.

Прем'єр-міністр та державний секретар підтвердили актуальність партнерства Канади та США, яке буде посилено шляхом ратифікації нової північноамериканської Угоди про вільну торгівлю.

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Трюдо та Помпео обмінялися думками про відносини із Китаєм та згадали про ситуацію у Гонконзі.

Прем'єр-міністр подякував державному секретареві за приїзд до Оттави та заявив, що сподівається на зустріч з президентом США Дональдом Трампом на саміті G7 у Франції.

Напередодні Трюдо запевнив президента України Володимира Зеленського у тому, що на саміті G7 у Франції буде відстоювати позицію неможливості відновлення членства РФ у G7, доки Росія продовжує агресію проти України.

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