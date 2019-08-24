Трамп погрожує Франції митами на вина, у ЄС обіцяють помститися

Президент США Дональд Трамп погрожує Франції "небаченими" податками на експорт вина, якщо Париж не відмовиться від оподаткування американських "цифрових гігантів".

Як повідомляє "Європейська правда" із посиланням на Le Figaro, таку заяву Трамп зробив напередодні вильоту на саміт G7 у французькому Біарріці.

"Мені не подобається, що зробила Франція. Я не хочу, щоб Франція накладала податки на наше суспільство. Це дуже несправедливо. Якщо вони будуть, ми будемо встановлювати тарифи на їхні вина… Тарифи, які ще ніколи не бачили", - заявив Трамп, додавши, що має "дуже хороші відносини" з Еммануелем Макроном.

Таку погрозу вже прокоментував президент Європейської Ради Дональд Туск. "Я захищаю французьке вино щирою рішучістю... Якщо США введуть податки, то Європейський Союз відповість на тому ж рівні", -заявив він.