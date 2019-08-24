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Трамп угрожает Франции пошлинами на вина, в ЕС обещают отомстить

Суббота, 24 августа 2019, 14:28

Президент США Дональд Трамп грозит Франции "невиданными" налогами на экспорт вина, если Париж не откажется от налогообложения американских "цифровых гигантов".

Как сообщает "Европейская правда" со ссылкой на Le Figaro, такое заявление Трамп сделал накануне вылета на саммит G7 во французском Биаррице.

"Мне не нравится, что сделала Франция. Я не хочу, чтобы Франция накладывала налоги на наше общество. Это очень несправедливо. Если они будут, мы будем устанавливать тарифы на их вина ... Тарифы, которые никогда не видели", - заявил Трамп, добавив, что "очень хорошие отношения" с Эммануэлем Макрона.

Такую угрозу уже прокомментировал президент Европейского Совета Дональд Туск. "Я защищаю французское вино искренней решимостью ... Если США введут налоги, то Европейский Союз ответит на том же уровне", -заявил он.

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