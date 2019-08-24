Туск про Brexit: невже Джонсон хоче увійти в історію як Містер Без Угоди

Президент Європейської Ради Дональд Туск заявив, що не збирається обговорювати із прем’єр-міністром Великої Британії Борисом Джонсоном варіант виходу без угоди.

Як повідомляє "Європейська правда", про це говориться у його ремарках, присвячених початку роботи Саміту G7 у французькому Біарріці.

"На полях саміту, у мене буде зустріч із прем'єр-міністром Борисом Джонсоном. Він стане третім британським прем'єр-міністром, з яким я обговорюватиму Brexit. ЄС завжди був відкритий до співпраці, коли Девід Кемерон хотів уникнути Brexit, коли Тереза Мей хотіла уникнути Brexit без угоди, і ми також будемо готові зараз вести серйозні переговори з прем'єр-міністром Джонсоном",- заявив Туск.

"Єдине, на чому я не буду співпрацювати, - це вихід без угоди. І я все ще сподіваюся, що прем'єр-міністру Джонсону не сподобається увійти в історію, як Містер Без Угоди",- додає президент Європейської Ради.

Дональд Туск одночасно запевняє, що ЄС "готовий слухати ідеї, які є оперативними, реалістичними та прийнятними для всіх держав-членів, включаючи Ірландію".

Нагадаємо, напередодні президент Франції Еммануель Макрон закликав прем'єр-міністра Британії протягом найближчого місяцю презентувати докладні пропозиції щодо розв'язання ірландського питання і не допустити виходу країни з блоку без угоди після 31 жовтня.