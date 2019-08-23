Макрон дав Британії місяць на пошук альтернативи щодо кордону в Ірландії

Президент Франції Еммануель Макрон закликав прем'єр-міністра Британії презентувати докладні пропозиції щодо розв'язання ірландського питання і не допустити виходу країни з блоку без угоди після 31 жовтня.

Про це повідомляє "Європейська правда" з посиланням на Euractiv.

Макрон запропонував знайти компромісне рішення, яке завадить "жорсткому" Brexit, але попередив, що будь-яка угода повинна бути досягнута протягом наступного місяця.

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"Ніхто не збирається чекати до 31 жовтня, щоб знайти правильне рішення", - сказав президент Франції.

Зі свого боку прем'єр-міністр Британії повторив, що хоче уникнути сценарію виходу з блоку без угоди. "Звичайно, я хочу укласти угоду. Я думаю, що ми можемо укласти угоду і гарну угоду", - сказав Джонсон на спільній пресконференції з Макроном.

Джонсон за останні дві доби здійснив візити до Берліна і Парижа, намагаючись вийти з глухого кута щодо ірландського питання. Він зробив це після того, як в понеділок увечері в листі до президента Європейської ради Дональда Туска закликав скасувати так званий механізм "бекстоп" в Ірландії.

Метою "бекстопу" є запобігання жорсткого кордону між Північною Ірландією і Ірландією шляхом збереження всього острова в митному союзі ЄС, якщо ЄС і Британія не погодять нову торгову угоду.

ЄС категорично відмовляється змінювати угоду про вихід Британії. Британія повинна вийти з ЄС до 31 жовтня. Варіант виходу без затвердженої угоди загрожує королівству дефіцитом палива, харчів та медикаментів.