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Туск о Brexit: неужели Джонсон хочет войти в историю как Мистер Без Соглашения

Суббота, 24 августа 2019, 16:14

Президент Европейского Совета Дональд Туск заявил, что не собирается обсуждать с премьер-министром Великобритании Борисом Джонсоном вариант выхода без соглашения.

Как сообщает "Европейская правда", об этом говорится в его ремарках, посвященных началу работы саммита G7 во французском Биаррице.

"На полях саммита, у меня будет встреча с премьер-министром Борисом Джонсоном. Он станет третьим британским премьер-министром, с которым я обсуждать Brexit. ЕС всегда был открыт к сотрудничеству, когда Дэвид Кэмерон хотел избежать Brexit, когда Тереза ​​Мэй хотела избежать Brexit без соглашения, и мы также будем готовы сейчас вести серьезные переговоры с премьер-министром Джонсоном ", - заявил Туск.

"Единственное, что я не буду сотрудничать, - это выход без соглашения. И я все еще надеюсь, что премьер-министру Джонсону не понравится войти в историю, как Мистер Без Соглашения ", - добавляет президент Европейского Совета.

Дональд Туск одновременно уверяет, что ЕС "готов слушать идеи, которые являются оперативными, реалистичными и приемлемыми для всех государств-членов, включая Ирландию".

Напомним, накануне президент Франции Эммануэль Макрона призвал премьер-министра Великобритании в ближайшем месяце представить подробные предложения по решению ирландского вопроса и не допустить выхода страны из блока без соглашения после 31 октября.

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