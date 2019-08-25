Трамп пообіцяв Британії "дуже велику" торгову угоду після Brexit

Президент США Дональд Трамп пообіцяв прем’єру Британії Борису Джонсону велику торгову угоду після Brexit.

Про це він заявив перед зустріччю з британським прем'єром в рамках саміту Групи семи у Франції, повідомляє "Європейська правда" з посиланням на Reuters.

Трамп сказав, що членство Британії в ЄС було гальмом для зусиль по налагодженню більш тісних торгових зв'язків зі США.

"Ми збираємося укласти дуже велику торгову угоду – більшу, ніж коли-небудь з Британією", - заявив він.

"У якийсь момент у них не буде перешкоди - у них не буде якоря навколо ноги, тому що це те, що у них було. Отже, у нас будуть дуже хороші торгові переговори і великі цифри," додав американський лідер

Джонсон у свою чергу сказав, що торгові переговори зі Сполученими Штатами будуть жорсткими, але на американському ринку є величезні можливості для британського бізнесу.

Нагадаємо, прем'єр Британії Борис Джонсон, як очікується, заявить президенту Європейської ради Дональду Туску про намір сплатити лише чверть так званого рахунку за розлучення у разі Brexit без угоди.