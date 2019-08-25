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Трамп пообещал Британии "очень большое" торговое соглашение после Brexit

Воскресенье, 25 августа 2019, 12:09

Президент США Дональд Трамп пообещал премьеру Британии Борису Джонсону большое торговое соглашение после Brexit.

Об этом он заявил перед встречей с британским премьером в рамках саммита Группы семи в Франции, сообщает "Европейская правда" со ссылкой на Reuters.

Трамп сказал, что членство Британии в ЕС было тормозом для усилий по налаживанию более тесных торговых связей с США.

"Мы собираемся заключить очень крупное торговое соглашение – больше, чем когда-либо с Британией", - заявил он.

"В какой-то момент у них не будет препятствия - у них не будет якоря вокруг ноги, потому что это то, что у них было. Итак, у нас будут очень хорошие торговые переговоры и большие цифры," добавил американский лидер

Джонсон в свою очередь сказал, что торговые переговоры с Соединенными Штатами будут жесткими, но на американском рынке есть огромные возможности для британского бизнеса.

Напомним, премьер Британии Борис Джонсон, как ожидается, заявит президенту Европейского совета Дональду Туску о намерении заплатить лишь четверть так называемого счета за развод в случае Brexit без соглашения.

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