Премьер Британии заявил о росте шансов на упорядоченный Brexit

Премьер Британии Борис Джонсон заявил об улучшении шансов на выход из ЕС с соглашением после того, как он донес до лидеров свою позицию в отношении 39 миллиардов фунтов счета за развод и ирландской границы.

Об этом он сказал Sky News на полях саммита G7 в Биарриц, сообщает "Европейская правда".

Джонсон в очередной раз подчеркнул, что текущее соглашение о выходе для британской стороны "мертво" и предупредил, что без соглашения Британия юридически не обязана выплачивать ЕС 39 миллиардов фунтов (43 млрд евро).

В последние дни Борис Джонсон посетил Берлин и Париж для переговоров с канцлером Германии Ангелой Меркель и президентом Франции Эммануэлем Макроном.

На вопрос, стало ли соглашение о Brexit более вероятным после этих встреч, премьер-министр сказал: "Я оптимист. Я думаю, что шансы на соглашение улучшаются, но со стороны наших друзей должно быть много реализма в том, что нынешнее соглашение о выходе мертво".

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По его словам, каким будет Brexit, с соглашением или без, полностью зависит от ЕС.

"И я думаю, что в последние несколько дней у нас было достаточно много успехов в донесении некоторых сообщений о том, что Британия может и не может сделать", - сказал Джонсон.

"Думаю, что на данный момент есть обоснованный шанс, что мы заключим соглашение", - заявил он.

Ранее Джонсон заявлял, что шансы на достижение соглашения "один на миллион".

"Но для того, чтобы заключить это соглашение, повторюсь, мы должны подготовиться к выходу без него" – сказал премьер.