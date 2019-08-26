Меркель: "нормандский" саммит должен состояться как можно быстрее в Париже

Берлин и Париж выступают за скорейшее проведение саммита лидеров государств "нормандской четверки", заявила 25 августа на полях саммита G7 канцлер ФРГ Ангела Меркель.

Об этом сообщает DW, передает "Европейская правда".

По словам Меркель, она и президент Франции Эммануэль Макрон хотят, чтобы эта встреча на высшем уровне состоялась "очень быстро" после проведения подготовительной встречи советников в "нормандском формате", а при необходимости - и министров иностранных дел.

Местом проведения следующего саммита должен стать Париж, поскольку последняя встреча лидеров "нормандской четверки" состоялась в Германии еще в 2016 году.

Меркель подчеркнула важность скорейшего проведения встречи с целью содействия определенным успехам в "минском процессе". У нее сложилось впечатление, что с новым президентом Украины Владимиром Зеленским это возможно, добавила канцлер. "При наличии доброй воли обеих сторон мы должны достичь прогресса", - отметила Меркель.

По ее словам, во время обсуждения конфликта на Донбассе на саммите G7 вечером 24 августа были как общие, так и различные видения. "От имени Германии я дала четко понять, что мы нуждаемся в прогрессе в воплощении минских договоренностей, чтобы снова иметь возможность говорить о привлечении России к формату G7", - подчеркнула Меркель. Такого же мнения придерживались другие участники встречи, добавила она.

Напомним, представители министерств иностранных дел стран "нормандского формата" должны встретиться в конце августа во Франции.