У Швеції оштрафували муніципалітет за встановлення у школі системи розпізнавання облич

Шведське управління із захисту даних (DPA) оштрафувало муніципалітет Шеллефтео на 200 тисяч шведських крон ($20,7 тис.) за використання системи розпізнавання осіб для відстеження відвідуваності старшокласників.

Про це повідомляє "Європейська правда" з посиланням на ВВС.

Місцева влада в рамках експерименту відстежували 22 учнів протягом трьох тижнів для визначення того, коли кожен учень увійшов до класу.

Чиновники заявляли, що вчителі витрачають 17 тисяч годин на рік, повідомляючи про відвідуваність, і влада вирішила подивитися, чи може технологія розпізнавання осіб прискорити процес.

З травня 2018 року в ЄС діє Загальний регламент про захист даних (GDPR), і це перший випадок, коли в Швеції був призначений штраф за порушення нових правил.

GDPR класифікує зображення особи та іншу біометричну інформацію як особливу категорію даних з додатковими обмеженнями на їх використання.

Шведське управління відзначило, що штраф був би більшим, якби експеримент тривав довше.

Згідно з постановою DPA, незважаючи на те, що школа заручилася згодою батьків на моніторинг учнів, регулюючий орган не вважає, що це була юридично адекватна причина для збору таких конфіденційних особистих даних.

В управлінні також дійшли висновку, що місцева влада незаконно обробила важливі біометричні дані, а також не змогла надати адекватну оцінку експерименту, яка включала б консультації з регулюючим органом і отримання попереднього схвалення перед початком.